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«Жалею, что не стал тренером раньше». Ведищев — о решении возглавить «Локомотив-Кубань»

«Жалею, что не стал тренером раньше». Ведищев — о решении возглавить «Локомотив-Кубань»
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Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев ответил на вопрос, не жалеет ли он о том, что стал главным тренером команды в межсезонье.

«Нет. Жалею только о том, что не стал тренером раньше (смеётся). Я знал, на что я шёл. Конечно, свободного времени стало гораздо меньше. Да, переезды непростые. Но я полжизни провёл разъездах, и в ту пору, когда я был игроком, они, возможно, были даже ещё более дискомфортными, чем сейчас.

Хотя у «Локомотива» в последние два сезона путешествия действительно очень сложные. Но человек привыкает ко всему. Я рад, что я с командой. И мы вместе преодолеваем все эти трудности», — сказал Ведищев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Андреем Ведищевым на «Чемпионате».
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