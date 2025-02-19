«Жалею, что не стал тренером раньше». Ведищев — о решении возглавить «Локомотив-Кубань»

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев ответил на вопрос, не жалеет ли он о том, что стал главным тренером команды в межсезонье.

«Нет. Жалею только о том, что не стал тренером раньше (смеётся). Я знал, на что я шёл. Конечно, свободного времени стало гораздо меньше. Да, переезды непростые. Но я полжизни провёл разъездах, и в ту пору, когда я был игроком, они, возможно, были даже ещё более дискомфортными, чем сейчас.

Хотя у «Локомотива» в последние два сезона путешествия действительно очень сложные. Но человек привыкает ко всему. Я рад, что я с командой. И мы вместе преодолеваем все эти трудности», — сказал Ведищев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Андреем Ведищевым на «Чемпионате».