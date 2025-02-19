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Андрей Ведищев: цель «Локомотива-Кубань» в этом сезоне — чемпионство

Андрей Ведищев: цель «Локомотива-Кубань» в этом сезоне — чемпионство
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Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев ответил на вопрос о целях команды на этот сезон.

«Моё мнение — мы в этом сезоне точно можем претендовать на медали. Вторыми и третьими уже были. Наша цель — чемпионство. Думаю, что мы на правильном пути. Я пытаюсь менять психологию игроков, объединить всех одной целью. А оценивать мою работу надо будет по итогам сезона», — сказал Ведищев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Андрей Ведищев сменил Александра Секулича на посту главного тренера «Локомотива» в межсезонье. При нём команда выдала лучший старт в своей истории, а также обновила клубный рекорд по набранным очкам за один матч.

Читайте большое интервью с Андреем Ведищевым на «Чемпионате».
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