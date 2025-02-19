«Эти игроки — будущее российского баскетбола». Ведищев высоко оценил молодёжь «Локо»

Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о прогрессе молодых игроков команды.

«Если оценивать в общем, то, наверное, я согласен, что Темиров — один из самых прогрессирующих в «Локо». Но мне кажется, что у нас все ребята прибавляют сегодня. Например, Елатонцев. Пока ему не хватает инициативы в нападении, но по сравнению с прошлым сезоном он выглядит значительно сильнее и увереннее. Кирилл способен на большее.

Я надеюсь, что Андрей Мартюк ещё покажет свой потенциал в оставшейся, самой главной части сезона. Антон Квитковских периодически демонстрирует хороший уровень, только пока ему, к сожалению, не хватает стабильности. Есть такие ребята, как Дмитрий Узинский, которые играют не сильно заметную, но очень важную роль, делают всё то, что нужно для того, чтобы команда побеждала.

Хорошо прогрессируют Всеволод Ищенко с Михаилом Ведищевым. Ищенко до травмы выходил у нас в стартовой пятёрке. Михаил на дефицитной позиции первого номера ярко проявил себя во многих матчах. В последних играх неплохо выглядит Данил Шеянов, мы рассчитываем на него на решающем этапе чемпионата. Думаю, что эти игроки — будущее российского баскетбола. На Михаила мы рассчитываем уже в ближайших матчах.

Восстановления Ищенко ждём ближе к плей-офф. А вообще, я надеюсь, что после этого сезона все наши игроки станут сильнее и увереннее», — сказал Ведищев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Андреем Ведищевым на «Чемпионате».