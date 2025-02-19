Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Ведищев объяснил уход своего сына Захара из «Локомотива»

Андрей Ведищев объяснил уход своего сына Захара из «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался об уходе в межсезонье из команды сына Захара Ведищева.

«У Захара свой путь, он провёл в «Локомотиве» два полноценных сезона в основе и принял решение идти дальше своей дорогой. На тот момент, когда он принимал это решение, тренером нашей команды был Александр Секулич. К сожалению, с ним у Захара отношения не сложились — к концу сезона он окончательно выпал из ротации, не попадал в заявку даже в моменты, когда у нас было 10 человек в составе. Видимо, поэтому Захар решил сменить обстановку.

Его выбор пал на «Енисей», и поначалу ничего не предполагало, что там у него что-то не получится, но из-за травмы пальца Захар пропустил всю предсезонку, а потом, как я понимаю, главный тренер «Енисея» сделал ставку на других ребят.

Сейчас Захар решил перейти в приморское «Динамо». Это команда с амбициями, действующий чемпион Суперлиги. Надеюсь, что там у него всё получится. Я верю в Захара и в его потенциал», — сказал Ведищев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Андреем Ведищевым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Могу позволить себе эксперименты и несу ответственность за это». Откровенный Ведищев
Эксклюзив
«Могу позволить себе эксперименты и несу ответственность за это». Откровенный Ведищев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android