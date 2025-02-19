Андрей Ведищев объяснил уход своего сына Захара из «Локомотива»

Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался об уходе в межсезонье из команды сына Захара Ведищева.

«У Захара свой путь, он провёл в «Локомотиве» два полноценных сезона в основе и принял решение идти дальше своей дорогой. На тот момент, когда он принимал это решение, тренером нашей команды был Александр Секулич. К сожалению, с ним у Захара отношения не сложились — к концу сезона он окончательно выпал из ротации, не попадал в заявку даже в моменты, когда у нас было 10 человек в составе. Видимо, поэтому Захар решил сменить обстановку.

Его выбор пал на «Енисей», и поначалу ничего не предполагало, что там у него что-то не получится, но из-за травмы пальца Захар пропустил всю предсезонку, а потом, как я понимаю, главный тренер «Енисея» сделал ставку на других ребят.

Сейчас Захар решил перейти в приморское «Динамо». Это команда с амбициями, действующий чемпион Суперлиги. Надеюсь, что там у него всё получится. Я верю в Захара и в его потенциал», — сказал Ведищев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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