Ведищев рассказал, что тяжелее всего ему далось на посту главного тренера «Локомотива»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев ответил на вопрос, что сложнее всего ему далось на посту главного тренера команды.

«Перестраиваться на другой ритм жизни, новое расписание дня. Как тренер ты должен очень много анализировать, быть погружённым в тактические схемы. Думать, как в зависимости от соперника менять нашу тактику, как персонально работать с тем или иным игроком.

Стал смотреть по-другому на команду, на процессы, которые происходят внутри неё. Раньше как президент я больше опирался на мнение спортивного директора, главного тренера, тренерского штаба. Но каждый человек видит ситуацию под своим углом. И сейчас, когда постоянно нахожусь с командой, я стал гораздо лучше понимать все процессы. И управлять теперь мне стало проще.

Команда — это люди. У всех свои характеры, своё видение себя в игре. Все по-разному относятся к своей карьере, к минутам на площадке. Чтобы построить боеспособную команду, которая готова выиграть чемпионат, нужно объединить всех общей целью. Именно с этим мне пришлось поработать в первую очередь. Сейчас видно, как ребята меняются в лучшую сторону, становятся ментально сильнее, и я этому очень рад», — сказал Ведищев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Андреем Ведищевым на «Чемпионате».