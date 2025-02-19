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Университет Бригама Янга — Канзас Джейхоукс, результат матча 19 февраля 2025, счет 91:57, NCAA 2024/2025

Семь очков и пять ассистов Егора Дёмина помогли BYU разгромить «Канзас Джейхоукс» в NCAA
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В ночь с 18 на 19 февраля мск в штате Юта (США) завершился баскетбольный матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команда местного университета Бригама Янга (BYU) и «Канзас Джейхоукс», представляющая Канзасский университет. Хозяева площадки одержали победу с разгромным счётом 91:57 (46:26).

В стартовой пятёрке BYU сыграл 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На счету Егора семь набранных очков, три подбора и пять результативных передач (лучший результат в стартовом составе и второй в команде). Дёмин реализовал два из семи бросков с игры, один из пяти трёхочковых и два из двух штрафных.

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