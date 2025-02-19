Стив Керр назвал двух звёзд НБА, за счёт которых Энтони Эдвардс может сделать шаг вперёд

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стив Керр дал совет атакующему защитнику «Миннесоты Тимбервулвз» и американской сборной Энтони Эдвардсу.

«В прошлом году ты совершил большой рывок вперёд. Стал одним из лучших игроков в лиге. Я наблюдаю, как усердно тренируется Леброн. Я наблюдаю за Стефеном Карри. За этими двумя парнями. Это твой следующий шаг», — приводит слова Керра The Sports Rush со ссылкой на его интервью в документальном сериале Netflix.

В нынешнем сезоне НБА Эдвардс к настоящему моменту принял участие в 54 матчах, в которых в среднем набирал 27,4 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 4,5 передачи.

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