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Эксперт назвал игрока, который заключит самый дорогой контракт в истории НБА

Эксперт назвал игрока, который заключит самый дорогой контракт в истории НБА
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Член Зала славы НФЛ, а ныне спортивный обозреватель Шэннон Шарп высказал мнение, что французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма может стать обладателем контракта на $ 400 млн.

«Это может быть контракт на пять лет и $ 400 млн», — сказал Шарп на канале Nightcap в YouTube.

В настоящий момент обладателем самого крупного контракта в Национальной баскетбольной ассоциации является лёгкий форвард и чемпион лиги Джейсон Тейтум. Вместе с «Бостон Селтикс» он заключил пятилетнее соглашение на сумму в $ 315 млн.

В нынешнем сезоне НБА Виктор к настоящему моменту принял участие в 46 матчах, где в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

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