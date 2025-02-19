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Кущенко: у российского баскетбола нет недостатка в таких брендах, как «Спартак» и «Динамо»

Кущенко: у российского баскетбола нет недостатка в таких брендах, как «Спартак» и «Динамо»
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко дал комментарий по поводу возможного появления в российском баскетболе команд под брендом «Спартака» и «Динамо». Кущенко признался, что выступает против примыкания фанатов из других видов спорта к баскетбольным.

«Мы уже пробовали вводить команды под брендом «Спартака» и «Динамо». Но мы не хотим, чтобы фанаты из других видов спорта примыкали к баскетбольным. Болельщик совершенно разный. Это мы уже много раз проходили. Конечно, есть армейские, спартаковские и динамовские болельщики, но они всё равно сегментированны по видам спорта.

Поэтому так искусственно умножать количество баскетбольных болельщиков точно не стоит. Баскетбол имеет свой хороший клубный путь и идёт по нему. Российский баскетбол не испытывает недостатка таких брендов, как «Спартак» и «Динамо», — приводит слова Кущенко Legalbet.

Ранее Кущенко поделился впечатлениями от Матча всех звёзд Единой лиги — 2025.

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