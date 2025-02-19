«Самара» объявила об уходе центрового Ильи Попова

29-летний центровой Илья Попов покинул «Самару». Об этом информирует пресс-служба команды.

Илья стал игроком самарцев летом 2024 года, зарекомендовав себя как одного из лидера команды. В 30 матчах Единой лиги ВТБ центровой в среднем набирал 11,9 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 1,7 передачи.

Будучи игроком «Самары», Илья получал вызов в национальную команду России, а в минувший уикенд принимал участие в Матче всех звёзд Единой лиги.

«Мы благодарим Илью за время, проведённое в нашей команде, и за вклад в её победы. И желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

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