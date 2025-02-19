«Дерьмо». Тренер «Лейкерс» грубо высказался о звёздном уикенде НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик признался, что не следил за недавним Матчем всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ранее звёздный уикенд раскритиковали многие эксперты, болельщики, а также некоторые игроки.

«Смотрел ли я что-то во время звёздного уикенда? Я не смотрел ничего из этого дерьма», — приводит слова Редика на своей странице в социальных сетях обозреватель Даниел Старканд.

В 2025 году Матч всех звёзд НБА проходил в следующем формате: 24 игрока составили между собой три команды, в каждую из которых вошли восемь баскетболистов; четвёртая команда была подобрана из «Восходящих звёзд» лиги. В неё вошли игроки НБА, которые играют в североамериканской лиге один-два года, а также выдающиеся атлеты из G-лиги.

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