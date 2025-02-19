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Агент Леброна назвал условие, при котором обмен Дончич — Дэвис не состоялся бы

Агент Леброна назвал условие, при котором обмен Дончич — Дэвис не состоялся бы
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Известный спортивный агент Рич Пол, представляющий интересы лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, признался, что был не в курсе готовившегося обмена Лука ДончичЭнтони Дэвис, который совершили клубы НБА «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес».

«В 99,9% случаев мне известно, что происходит. Это был единственный раз, когда я этого не знал. Единственный раз, когда мы все этого не знали. Но я рад, что не знал, потому что, вероятно, этого бы не случилось, если бы об этом были в курсе», — сказал Пол в эфире pickuphoop.

Недавно в Лос-Анджелесе завершилась разработка мурала, на котором изображены легендарный игрок «озёрников» Коби Брайант и Дончич.

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