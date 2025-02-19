Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Думал, за свои 47 лет в НБА повидал всё». Сотрудник «Далласа» — об обмене Дончича

«Думал, за свои 47 лет в НБА повидал всё». Сотрудник «Далласа» — об обмене Дончича
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор «Даллас Маверикс» Рик Уэлтс дал комментарий по поводу громкого обмена, который недавно совершила его команда с «Лос-Анджелес Лейкерс». По условиям сделки «Лейкерс» получили Луку Дончича, а «Маверикс» приобрели Энтони Дэвиса.

«Я думал, что за свои 47 лет в НБА повидал всё, но, очевидно, в этот раз получилось иначе. Возможно, я недооценил реакцию болельщиков. Но мне кажется, мы сделали всё, что в наших силах. Мы стараемся корректно относиться ко всем, кто имеет отношение к «Маверикс». Это невероятно эмоциональное и невероятно трудное время для многих людей. Но я по-прежнему верю, что мы выйдем из этой ситуации и нас ждёт невероятно светлое будущее. Я из тех, что считает, что стакан наполовину полон», — приводит слова Уэлтса The Dallas Morning News.

Материалы по теме
Агент Леброна назвал условие, при котором обмен Дончич — Дэвис не состоялся бы

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android