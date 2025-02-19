«Думал, за свои 47 лет в НБА повидал всё». Сотрудник «Далласа» — об обмене Дончича

Исполнительный директор «Даллас Маверикс» Рик Уэлтс дал комментарий по поводу громкого обмена, который недавно совершила его команда с «Лос-Анджелес Лейкерс». По условиям сделки «Лейкерс» получили Луку Дончича, а «Маверикс» приобрели Энтони Дэвиса.

«Я думал, что за свои 47 лет в НБА повидал всё, но, очевидно, в этот раз получилось иначе. Возможно, я недооценил реакцию болельщиков. Но мне кажется, мы сделали всё, что в наших силах. Мы стараемся корректно относиться ко всем, кто имеет отношение к «Маверикс». Это невероятно эмоциональное и невероятно трудное время для многих людей. Но я по-прежнему верю, что мы выйдем из этой ситуации и нас ждёт невероятно светлое будущее. Я из тех, что считает, что стакан наполовину полон», — приводит слова Уэлтса The Dallas Morning News.

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