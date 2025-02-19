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Андрей Ведищев объяснил лучший старт в истории «Локомотива» под его руководством

Андрей Ведищев объяснил лучший старт в истории «Локомотива» под его руководством
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Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу лучшего старта в истории команды, который она выдала в этом сезоне под его руководством.

«Благодаря чему так удалось начать чемпионат? Благодаря тому, что мы сумели собрать команду в правильные сроки и достаточно неплохо подготовились к чемпионату. На предсезонный сбор приехали все, включая легионеров. Только наши сборники отсутствовали на функциональной части предсезонки и не подготовились в полной мере по кондициям. Остальная же команда прошла все этапы подготовки. Во многом именно с этим и связан наш удачный старт. Но вообще, я думаю, что все эти рекорды больше имеют значение для тех, кто занимается статистикой. Это, конечно, приятно и в чём-то важно, однако это не главное», — сказал Ведищев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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