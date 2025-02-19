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Андрей Ведищев оценил переход в «Локомотив» Александра Гудумака

Андрей Ведищев оценил переход в «Локомотив» Александра Гудумака
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Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о тяжёлом форварде Александре Гудумаке, который присоединился к краснодарскому клубу в конце прошлого года. Напомним, стороны заключили соглашение до конца сезона-2025/2026.

«Гудумак — ценное подписание для нас. В русской части ростера нам был очень нужен опытный игрок. Второе — это его универсальность, Саша может играть на позиции тяжёлого форварда и центрового. У него есть и другие важные качества: характер, трудовая этика. Так что он отлично влился в команду», — сказал Ведищев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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