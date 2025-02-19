Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вячеслав Зайцев оценил шансы «Уралмаша» подняться в топ-4 Единой лиги

Вячеслав Зайцев оценил шансы «Уралмаша» подняться в топ-4 Единой лиги
Комментарии

Защитник «Уралмаша» Вячеслав Зайцев поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. В настоящий момент клуб из Екатеринбурга занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 17 побед при 15 поражениях.

«Как оценил бы результаты команды к текущему моменту? Я считаю, что команда идёт неплохо. Мы занимаем пятое место с отрывом от шестого в три победы. Конечно, до четвёртого нам тяжеловато будет подняться», — приводятся слова Зайцева в телеграм-канале Le Gushka.

Четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает «Локомотив-Кубань».

Материалы по теме
Видео
Единая лига представила топ-10 моментов с Матча звёзд — 2025

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android