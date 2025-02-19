Вячеслав Зайцев оценил шансы «Уралмаша» подняться в топ-4 Единой лиги

Защитник «Уралмаша» Вячеслав Зайцев поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. В настоящий момент клуб из Екатеринбурга занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 17 побед при 15 поражениях.

«Как оценил бы результаты команды к текущему моменту? Я считаю, что команда идёт неплохо. Мы занимаем пятое место с отрывом от шестого в три победы. Конечно, до четвёртого нам тяжеловато будет подняться», — приводятся слова Зайцева в телеграм-канале Le Gushka.

Четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает «Локомотив-Кубань».

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