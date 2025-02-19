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Илья Попов заключил контракт с новым клубом Единой лиги после ухода из «Самары»

Илья Попов заключил контракт с новым клубом Единой лиги после ухода из «Самары»
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29-летний центровой Илья Попов стал игроком «Уралмаша». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Добро пожаловать, Илья! До встречи на паркете!» — говорится в сообщении «Уралмаша».

В нынешнем сезоне Единой лиги Попов выступал за «Самару», к которой присоединился летом 2024 года. Будучи игроком самарцев, Илья получал вызов в национальную команду России, а в минувший уикенд принимал участие в Матче всех звёзд Единой лиги.

В настоящий момент «Уралмаш» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 17 побед при 15 поражениях. Ранее защитник команды Вячеслав Зайцев оценил шансы «Уралмаша» подняться в топ-4 Единой лиги.

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