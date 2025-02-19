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Вячеслав Зайцев высказался о предстоящем «Финале четырёх» Кубка России по баскетболу

Вячеслав Зайцев высказался о предстоящем «Финале четырёх» Кубка России по баскетболу
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Защитник «Уралмаша» Вячеслав Зайцев поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Кубка России. Он состоится в Нижнем Новгороде в период с 14 по 16 марта.

«Конечно, мы будем максимально готовиться. Постараемся победить. Думаю, что в Нижнем Новгороде всё будет отлично организовано. Будем максимально готовиться к тому, чтобы забрать Кубок себе», — приводятся слова Зайцева в телеграм-канале Le Gushka.

Помимо «Уралмаша», участие в «Финале четырёх» примут «Пари Нижний Новгород», МБА-МАИ и «Химки». В рамках 1/2 финала соревнований «Химки» сыграют с «Нижним Новгородом», а «Уралмаш» встретится с МБА-МАИ.

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