Ведищев высказался о переходе в «Зенит» двух бывших игроков «Локо» — Щербенёва и Уайта

Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о переходе в «Зенит» двух бывших баскетболистов краснодарской команды – Александра Щербенёва и Окаро Уайта. Оба играли заметную роль в составе железнодорожников.

«Есть ли страх, что в плей-офф, если доведётся встретиться с «Зенитом», они будут сверхмотивированы? Мы точно не боимся никого. Слово «бояться» — не для «Локомотива». Я думаю, мы мотивированы ничуть не меньше, чем «Зенит».

Окаро Уайт — классный игрок, настоящий профессионал, отличный парень. Те два сезона, когда он выступал в «Локо», были хорошим временем для нас — мы играли в финале, победив в полуфинале ЦСКА, на следующий год играли семиматчевую серию с УНИКСом, где всё решилось на последних секундах. Есть что вспомнить, и Окаро был одним из лидеров команды.

Про Щербенёва я говорил уже много раз — Саша сделал свой выбор и играет сегодня в другом клубе. Сейчас мы расцениваем обоих как одних из игроков наших соперников», — сказал Ведищев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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