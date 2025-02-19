Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ведищев высказался о переходе в «Зенит» двух бывших игроков «Локо» — Щербенёва и Уайта

Ведищев высказался о переходе в «Зенит» двух бывших игроков «Локо» — Щербенёва и Уайта
Аудио-версия:
Комментарии

Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о переходе в «Зенит» двух бывших баскетболистов краснодарской команды – Александра Щербенёва и Окаро Уайта. Оба играли заметную роль в составе железнодорожников.

«Есть ли страх, что в плей-офф, если доведётся встретиться с «Зенитом», они будут сверхмотивированы? Мы точно не боимся никого. Слово «бояться» — не для «Локомотива». Я думаю, мы мотивированы ничуть не меньше, чем «Зенит».

Окаро Уайт — классный игрок, настоящий профессионал, отличный парень. Те два сезона, когда он выступал в «Локо», были хорошим временем для нас — мы играли в финале, победив в полуфинале ЦСКА, на следующий год играли семиматчевую серию с УНИКСом, где всё решилось на последних секундах. Есть что вспомнить, и Окаро был одним из лидеров команды.

Про Щербенёва я говорил уже много раз — Саша сделал свой выбор и играет сегодня в другом клубе. Сейчас мы расцениваем обоих как одних из игроков наших соперников», — сказал Ведищев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Материалы по теме
«Могу позволить себе эксперименты и несу ответственность за это». Откровенный Ведищев
Эксклюзив
«Могу позволить себе эксперименты и несу ответственность за это». Откровенный Ведищев

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android