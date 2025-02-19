Евгений Богачёв высказался о травмах трёх ведущих игроков УНИКСа

Президент УНИКСа Евгений Богачёв дал комментарий по поводу травмированных игроков казанской команды. В настоящий момент от повреждений восстанавливаются лёгкий форвард Михаил Беленицкий, разыгрывающий Тони Тэйлор, а также тяжёлый форвард Луи Лабери.

«У нас три ведущих баскетболиста травмированы: Беленицкий, Тэйлор, Лабери. Поэтому мы так неудачно сыграли с «Зенитом». Возможно, Беленицкий вернётся в строй. По поводу двух других? Поживём — увидим», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

УНИКС сейчас занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе 27 побед и шесть поражений.

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