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Евгений Богачёв высказался о травмах трёх ведущих игроков УНИКСа

Евгений Богачёв высказался о травмах трёх ведущих игроков УНИКСа
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв дал комментарий по поводу травмированных игроков казанской команды. В настоящий момент от повреждений восстанавливаются лёгкий форвард Михаил Беленицкий, разыгрывающий Тони Тэйлор, а также тяжёлый форвард Луи Лабери.

«У нас три ведущих баскетболиста травмированы: Беленицкий, Тэйлор, Лабери. Поэтому мы так неудачно сыграли с «Зенитом». Возможно, Беленицкий вернётся в строй. По поводу двух других? Поживём — увидим», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

УНИКС сейчас занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе 27 побед и шесть поражений.

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