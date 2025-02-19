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Эдвардс отреагировал на слухи об отказе «Далласа» от Дончича из-за лишнего веса

Эдвардс отреагировал на слухи об отказе «Далласа» от Дончича из-за лишнего веса
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Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал обмен разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее в прессе сообщалось, что техасский клуб мог расстаться со словенцем из-за его проблем с весом.

«На мой взгляд, он не выглядел как тот, кто весит 270 фунтов (примерно 122 кг. – Прим «Чемпионата»). Он набирает в среднем 30 очков, 10 передач и восемь подборов за матч. Мне плевать, весит ли он 300 или нет. Я не против», — сказал Эдвардс во время общения со СМИ.

Ранее комментарий по поводу обмена Дончича в «Лейкерс» дал исполнительный директор «Маверикс» Рик Уэлтс.

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