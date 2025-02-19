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Лидер «Пари НН» Зак Наталл покинет команду ради перехода в клуб из Китая — источник

Лидер «Пари НН» Зак Наталл покинет команду ради перехода в клуб из Китая — источник
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25-летний американский атакующий защитник Зак Наталл в ближайшее время покинет «Пари Нижний Новогород». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». По сведениям источника, спортсмен получил заманчивое предложение из чемпионата Китая, которое решил принять. Также сообщается, что нижегородцы получат солидный выкуп в размере полугодовой зарплаты игрока.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Наталл к настоящему моменту принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 16,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,7 передачи. «Нижний Новгород» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.

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