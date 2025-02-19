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Никола Йокич сделал категоричное заявление о баскетболистах из США

Никола Йокич сделал категоричное заявление о баскетболистах из США
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился мнением о возможном формате Матча всех звёзд НБА, при котором американские игроки будут противостоять спортсменам со всего мира. Как считает Никола, большинство самых талантливых игроков родом из США.

«В США больше талантливых игроков, чем в остальном мире. В Европе и остальном мире тоже есть талантливые игроки, но большинство таких баскетболистов — из США», — приводит слова Йокича AP News.

В нынешнем сезоне НБА Йокич к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 29,8 очка, совершал 12,6 подбора и отдавал 10,2 передачи.

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