Трёхкратный чемпион НБА рассказал, как одноклубники пытались сломать его воздержание

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и участник Матча всех звёзд Эй Си Грин рассказал, как одноклубники пытались сломать его принцип воздержания от половых связей до вступления в брак.

«Подсылали ли ко мне женщину? Давайте внесём корректировку — не женщину, а женщин! Да, я воздерживался от половых связей до брака. Это всегда было частью моей веры, просто моим собственным пониманием, просто моим чувством собственного достоинства. Это то, что я выбрал и хотел делать, и никогда никому этого не навязывал. Такие принципы должны работать на вас, а не на кого-то ещё. Это всегда было весело и круто, но, честно говоря, я не думал, что для меня это что-то ненормальное, ясно?

Это был всего лишь я, это то, что я считал правильным для себя и что мне было интересно делать. Я больше пытался понять, как играть с этими парнями, как жить с ними и функционировать в обществе. Я понял, что моё время построить личную жизнь ещё придёт, хорошо? Я был спокоен и счастлив, что подождал своего момента. Но да, мои одноклубники многократно подсылали ко разных женщин, и это не сломило меня и моё убеждение», — приводит слова Грина издание Fadeaway World.

Всю свою карьеру в НБА (16 сезонов) Грин не вступал в связь с женщинами. Хотя Грин никогда не заставлял своих товарищей по команде идти по тому же пути, что и он, он пытался распространить эту идею среди молодёжи. В 1989 году он основал молодёжный фонд «Эй Си Грин», который организует молодёжные лагеря, пропагандирующие воздержание до вступления в брак.