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Боян Богданович пропустит остаток сезона в НБА

Боян Богданович пропустит остаток сезона в НБА
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Форвард «Бруклина» Боян Богданович, который в этом сезоне не сыграл ни одной встречи в лиге НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), пропустит остаток сезона из-за второй операции на стопе левой ноги. Об этом сообщает известный инсайдер ESPN Шэмс Чарании на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Богданович свой последний матч провёл 28 апреля 2024 года в составе «Нью-Йорк Никс», после чего уже почти год не появляется на площадке, залечивая травмы.

Стоит отметить, что в январе 2025 года появилась информация, что он приступил к тренировкам вместе с командой и в ближайшее время будет готов к дебютному матчу за «Бруклин».

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