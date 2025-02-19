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Звезда «Оклахомы» расстался со своими агентами

Звезда «Оклахомы» расстался со своими агентами
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26-летний звёздный канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, расстался со своим агентством, представлявшим игрока на различных переговорах, сообщил журналист и инсайдер Крис Хейнс.

Хейнс сообщил, что теперь Гилджес-Александер будет сам выполнять обязанности менеджера.

Шей на студенческом уровне выступал за команду университета Кентукки «Кентукки Уайлдкэтс». Был выбран на драфте НБА 2018 года в первом раунде под 11-м номером командой «Шарлотт Хорнетс» и обменян в «Лос-Анджелес Клипперс».

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