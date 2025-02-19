Двукратный финалист данк-контеста заявил, что не против вернуться в конкурс

29-летний американский профессиональный баскетболист Аарон Гордон, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции форварда, заявил, что не прочь вернуться в данк-контест во время звёздного уикенда североамериканской лиги.

«У меня всё ещё имеется кое-какое дерьмо [для данк-контеста]», — написал Гордон в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Сейчас этот конкурс для молодых людей. Знаете, у меня ещё есть кое-что в запасе… Если я буду здоров, может быть, я сделаю это ещё раз», — сказал Гордон ранее в эфире телеканала Run It Back.

Гордон дважды принимал участие в контесте (2016 и 2020 год) и оба раз выходил в финал, где уступал — сначала Заку Лавину, а затем — Пэту Коннотону.