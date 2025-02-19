ESPN обновил рейтинг силы команд NCAA. Университет Голдина в топ-13, а Дёмина выше Лахина

Американский телеканал ESPN обновил рейтинг силы команд Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В топ-35 вошли команды сразу трёх российских баскетболистов.

Рейтинг силы команд NCAA по версии ESPN:

1. «Обёрн Тайгерс»;

2. «Дьюк Блю Девилз»;

3. «Хьюстон Кугарз»;

4. «Флорида Гейторс»;

5. «Алабама Кримсон Тайд»;

6. «Теннеси Волонтёрс»;

7. «Техас Тек Ред Рейдерс»;

8. «Айова Стейт Сайклонз»;

9. «Техас A&M Эггис»;

10. «Пердью Бойлермейкерс»;

...

13. «Мичиган Вулверинс» (за команду играет Владислав Голдин);

...

32. Университет Бригама Янга (BYU) (Егор Дёмин);

...

35. «Клемсон Тайгерз» (Виктор Лахин).

Минувшей ночью семь очков и пять ассистов Егора Дёмина помогли BYU разгромить «Канзас Джейхоукс» в NCAA со счётом 91:57.