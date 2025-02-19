ESPN обновил рейтинг силы команд NCAA. Университет Голдина в топ-13, а Дёмина выше Лахина

Американский телеканал ESPN обновил рейтинг силы команд Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В топ-35 вошли команды сразу трёх российских баскетболистов.
Рейтинг силы команд NCAA по версии ESPN:
1. «Обёрн Тайгерс»;
2. «Дьюк Блю Девилз»;
3. «Хьюстон Кугарз»;
4. «Флорида Гейторс»;
5. «Алабама Кримсон Тайд»;
6. «Теннеси Волонтёрс»;
7. «Техас Тек Ред Рейдерс»;
8. «Айова Стейт Сайклонз»;
9. «Техас A&M Эггис»;
10. «Пердью Бойлермейкерс»;
...
13. «Мичиган Вулверинс» (за команду играет Владислав Голдин);
...
32. Университет Бригама Янга (BYU) (Егор Дёмин);
...
35. «Клемсон Тайгерз» (Виктор Лахин).
Минувшей ночью семь очков и пять ассистов Егора Дёмина помогли BYU разгромить «Канзас Джейхоукс» в NCAA со счётом 91:57.