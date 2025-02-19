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Зак Наталл попрощался с «Пари НН»

Зак Наталл попрощался с «Пари НН»
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25-летний американский атакующий защитник Зак Наталл на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором попрощался с баскетбольной командой «Пари Нижний Новгород», в составе которой выступал на протяжении сезона-2024/2025.

«Ты занимаешь особое место в моём сердце», — написал баскетболист, который теперь планирует продолжить свою карьеру в чемпионате Китая.

Напомним, Наталл сыграл 28 матчей текущего сезона за «Пари НН», в которых в среднем набирал по 16,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,7 передачи. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Пари НН» занимает сейчас шестое место.

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