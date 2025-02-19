Батлер — о «Голден Стэйт»: я счастлив — играю с Карри, и я его фанат, как и 99,9% людей

35-летний звёздный американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда, высказался о своей игре за коллектив и о любви к разыгрывающему защитнику «воинов» Стефену Карри.

«Я так счастлив здесь. В [«Уорриорз»] выступают на высшем уровне. Я играю со Стефом [Карри], так что я его фанат, как и 99,9% людей в мире, и у меня есть шанс выиграть чемпионат, чего ещё можно желать?» — приводит слова Батлера издание Clutch Points.

Ранее Батлер признался, что изменил фамилию на джерси в память о погибшем отце.