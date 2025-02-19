Зак Наталл продолжит карьеру в «Пекин Дакс»

Атакующий защитник, 25-летний американский баскетболист Зак Наталл, который покинул «Пари Нижний Новгород», продолжит свою карьеру в клубе «Пекин Дакс». Об этом официально объявила китайская команда на своих страницах в социальных сетях.

Стоит отметить, что в регулярном чемпионате Китая «Пекин Дакс» занимает на данный момент девятое место. Как ранее сообщал телеграм-канал «Перехват», «Пари НН» получит выкуп в размере полугодовой зарплаты игрока.

Напомним, в текущем сезоне Единой лиги ВТБ Наталл принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал по 16,3 очка, совершал по 3,3 подбора и отдавал 2,7 передачи.