В «Лейкерс» снимут ограничение игрового времени с Луки Дончича

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» снимет ограничение игрового времени с 25-летнего звёздного защитника клуба Луки Дончича, которое было вызвано восстановлением словенского игрока после травмы.

«Джей Джей Редик сказал, что завтра в матче с «Шарлотт» команда ещё будет ограничивать игровое время Луки Дончича, но он надеется, что это будет последняя встреча с ограничениями, поскольку Редик уверен в восстановлении Дончича», — приводит слова журналиста Майка Траделла издание Sports Illustrated.

Игра «Лейкерс» с «Шарлотт Хорнетс» состоится в ночь на 20 февраля. После 52 матчей в сезоне-2024/2025 «озёрники» занимают пятое место в Западной конференции, одержав 32 победы при 20 поражениях.