Игрок мадридского «Реала» планирует покинуть клуб Евролиги и вернуться в НБА

27-летний американский профессиональный баскетболист, с января 2025 года выступающий за клуб Евролиги «Реал» Мадрид, Деннис Смит-младший планирует покинуть европейский клуб и вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), сообщил авторитетный журналист Крис Хейнс.

«Опытный игрок обороны Деннис Смит-младший покидает мадридский «Реал» и намерен вернуться в НБА в этом сезоне, сообщили мне источники в лиге», — написал Хейнс в социальной сети Х (ранее Twitter).

Смит-младший был выбран под девятым номером на драфте НБА 2017 года после одного сезона в студенческом баскетболе. В НБА в среднем он набирал 9,7 очка, делал 3,0 подбора, 4,2 передачи и 1,2 перехвата за матч, при этом в 326 играх реализовывал 40,7% бросков с линии штрафной и 29,8% — с трехёчковой дистанции.