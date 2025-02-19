Агент Рыжов: найти замену Заку Наталлу будет практически невозможно для «Пари НН»

Известный баскетбольный агент Станислав Рыжов прокомментировал переход Зака Наталла из «Пари НН» в китайский «Бэйцзин Дакс».

«Очевидно, что это потеря для «Пари НН». Наталл был важным игроком. Как бы мы не хотели, чтобы россияне были не только ролевыми игроками и отрабатывали в защите, но и брали на себя лидерские функции, всё равно индивидуально легионеры играют эффективнее, ярче, наглее, результативнее. И, конечно, с каждым отъездом иностранца теряет в уровне и зрелищности в первую очередь Единая лига ВТБ. Уж слишком много потерь в этом сезоне несёт наш чемпионат, это печально.

Как справиться с потерей посреди сезона? Думаю, немало головной боли и бессонных ночей будет у тренерского штаба «Нижнего Новгорода». Придётся перестраивать нападение, Наталл набирал более 17 очков при хорошем проценте попадания, необходимо будет находить эти очки, перераспределяя роли среди имеющихся игроков.

Кто теоретически мог бы прийти на замену? Просто так по ходу сезона взять и найти сильного игрока, который с ходу впишется в игру, да ещё при скромных финансовых возможностях «Нижнего», практически невозможно. Очень хочется, чтобы наши баскетболисты воспользовались этим шансом. Берите его, пока есть время, как это сделало поколение лимита (правила двух россиян на площадке) в нулевых. Не стойте просто в углу, не бойтесь забирать на себя атаки и обострять игру в концовках. Вторых, третьих шансов может уже не быть. Политическая ситуация идёт к разрешению, и, скорее всего, через сезон мы опять увидим составы команд, забитые до отказа легионерами», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.