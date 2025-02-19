Экс-игрок НБА назвал самого сложного соперника для «Денвер Наггетс» в плей-офф

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс высказался о плей-офф североамериканской лиги в случае, если бы его проводили сейчас, и назвал самого сложного соперника для «Денвер Наггетс».

«Клипперс» всегда хотели позвонить «Денверу» и пригласить их ещё на одно свидание со времён плей-офф в «пузыре». Это команда, которая явно хотела бы сыграть с «Наггетс» в первом раунде плей-офф», — приводит слова Уильямса издание Clutch Points.

В плей-офф 2020 года «Клипперс» и «Наггетс» встретились во втором раунде, где по результатам семи матчей «Денвер» одержал победу (4-3).

После 55 проведённых игр в сезоне-2024/2025 команда «Денвер Наггетс» занимает третье место в Западной конференции НБА, одержав 36 побед при 19 поражениях. «Парусники» расположились на шестой строчке — 31 победа и 23 проигранные встречи.