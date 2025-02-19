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Стивен Эй Смит — о шансах «Кливленда» на титул: они могут победить кого угодно

Стивен Эй Смит — о шансах «Кливленда» на титул: они могут победить кого угодно
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Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит оценил перспективы команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» в сезоне-2024/2025.

«Я наблюдаю за «Кливленд Кавальерс», потому что чем больше я смотрю на них, тем больше убеждаюсь, что они выйдут в финал НБА… от них нельзя просто отмахнуться и не уважать. Они выглядят так, будто могут победить кого угодно. Кого угодно!» — приводит слова Стивена Эй Смита издание Clutch Points.

После 54 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 «Кавальерс» занимают первое место в Восточной конференции, одержав 44 победы при 10 поражениях.

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