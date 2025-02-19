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Тренер университетской команды — о критике со стороны Леброна: мелочность и неуверенность

Тренер университетской команды — о критике со стороны Леброна: мелочность и неуверенность
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49-летний американский баскетбольный аналитик, ведущий спортивных ток-шоу и тренер по баскетболу в команде Университета Висконсин-Грин-Бей Даг Готтлиб высказался в адрес четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»), раскритиковавшего результаты подопечных Готтлиба, у которых три победы и 24 поражения.

«Я не думаю, что это хорошо — говорить о ком-то, кто спрашивает: «Разве у тебя нет выходного?» «У тебя что, нет дел поважнее?» — отвечаю я. Колин Каухёрд давным-давно сказал мне: «Не обижайся. Всегда отвечай взаимностью». Так что если я буду говорить Леброну гадости, то технически это будет ставить меня выше, чем его.

Так что я не знаю, думаю, что мелочность и неуверенность в себе присущи не только людям, которые не очень успешны в своей области. Думаю, это был бы мой ответ ему. Это не имеет никакого смысла. Почему в понедельник, в День президента (день рождения Джорджа Вашингтона. — Прим. «Чемпионата»), когда у тебя выходной, ты беспокоишься обо мне? Я не совсем уверен», — приводит слова Готтлиба издание Sportskeeda.

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