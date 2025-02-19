Отцу Лонзо и Ламело Болла ампутировали часть ноги — TMZ Sports

Известному шоумену Лавару Боллу, являющемуся отцом двух игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» Лонзо Болла и Ламело Болла из «Шарлотт Хорнетс», ампутировали часть ноги, сообщило издание TMZ.

Фото: TMZ

«Лавару Боллу ампутировали часть правой ноги из-за серьёзной проблемы с ней», — гласит сообщение TMZ Sports.

Несмотря на серьёзность ситуации, судя по сообщениям в социальных сетях, Болл идёт на поправку и остаётся в хорошем расположении духа. Братья Болл пока не делали никаких официальных заявлений относительно состояния своего отца.

Лавар с момента появления своих детей в лиге привлекает к себе внимания, делая громкие заявления на разнообразные темы.