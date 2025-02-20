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Дюрант — о слухах об обмене из «Санз»: когда не оправдываем ожиданий — кто-то должен уйти

Дюрант — о слухах об обмене из «Санз»: когда не оправдываем ожиданий — кто-то должен уйти
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36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за команду «Финикс Санз» на позиции форварда, ответил на слухи об обмене из коллектива.

«Вам нужно спросить об этом у руководства [«Санз»]… Я не просил «Финикс» об обмене. Но, очевидно, когда вы платите такие большие деньги за команду, а мы не оправдываем ожиданий, то кто-то должен уйти», — приводит слова Дюранта издание Clutch Points.

Дюрант выступает в составе «Финикса» с февраля 2023 года.

Ранее бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) раскритиковал представителей НБА за отношение к Матчу звёзд.

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