Дюрант — о слухах об обмене из «Санз»: когда не оправдываем ожиданий — кто-то должен уйти

36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за команду «Финикс Санз» на позиции форварда, ответил на слухи об обмене из коллектива.

«Вам нужно спросить об этом у руководства [«Санз»]… Я не просил «Финикс» об обмене. Но, очевидно, когда вы платите такие большие деньги за команду, а мы не оправдываем ожиданий, то кто-то должен уйти», — приводит слова Дюранта издание Clutch Points.

Дюрант выступает в составе «Финикса» с февраля 2023 года.

Ранее бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) раскритиковал представителей НБА за отношение к Матчу звёзд.