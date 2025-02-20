В «Уралмаше» высказались о переходе Ильи Попова, ранее игравшего за «Самару»

Президент екатеринбургского «Уралмаша» Виктор Ганиенко прокомментировал заключение контракта с центровым Ильей Поповым, ранее игравшим за «Самару» в Единой лиге ВТБ.

«Мне ещё в прошлом сезоне хотелось видеть Илью в нашей команде. Я тогда сделал ему предложение о переходе перед плей‑офф. «Руна», за которую он тогда выступал, потерпела в чемпионате фиаско. Но Попов тогда не смог перейти. У него семья на первом месте, что положительно характеризует его как серьёзного человека. Потом контракт с ним подписала «Самара». Но наконец‑то мы взяли этого богатыря, хорошего парня. Думаю, это мощное усиление.

Дело в том, что мы ещё не понимаем до конца, что у Октавиуса Эллиса и каким он сейчас вернется из США. Он ездил туда на консультацию. От Евгения Воронова Эллису досталось в матче с МБА‑МАИ. Моё личное мнение: Воронов тогда травмировал нашего игрока умышленно. Сейчас постараюсь, чтобы Эллис не играл с командами из первой четвёрки. Потому что нам надо выиграть свои матчи — с теми командами, которые находятся ниже нас в таблице. И я Эллиса сберегу на плей‑офф. У нас есть ещё Володя Ивлев: боец, хороший игрок. И будет ещё Попов — два хороших центра. И самое главное — усилились перед «Финалом четырёх» Кубка России», — приводит слова Ганиенко «Матч ТВ».