Дабл-даблы Леброна и Дончича не помогли «Лейкерс» избежать поражения от «Шарлотт»
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В ночь с 19 на 20 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс». Гости одержали победу со счётом 100:97.
НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 100
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Хатимура - 17, Дончич - 14, Финни-Смит - 12, Хэйс - 8, Ривз - 8, Винсент - 6, Вандербилт - 3, Кнехт - 3, Реддиш, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 29, Болл - 27, Смит - 12, Уильямс - 10, Карри - 10, Джеффрис - 5, Грин - 4, Салон - 3, Нуркич, Диабате, Пэйтон, Гибсон
40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — на его счету 26 очков и 11 ассистов, а также семь подборов. Его одноклубник разыгрывающий защитник Лука Дончич также отметился дабл-даблом, записав в свой актив 14 очков, 11 подборов и восемь результативных передач.
Шестой клуб Западной конференции «Лейкерс» потерпел второе поражение подряд. Предпоследняя команда востока «Шарлотт» прервала серию из трёх проигрышей.
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