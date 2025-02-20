Дабл-даблы Леброна и Дончича не помогли «Лейкерс» избежать поражения от «Шарлотт»

В ночь с 19 на 20 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс». Гости одержали победу со счётом 100:97.

40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — на его счету 26 очков и 11 ассистов, а также семь подборов. Его одноклубник разыгрывающий защитник Лука Дончич также отметился дабл-даблом, записав в свой актив 14 очков, 11 подборов и восемь результативных передач.

Шестой клуб Западной конференции «Лейкерс» потерпел второе поражение подряд. Предпоследняя команда востока «Шарлотт» прервала серию из трёх проигрышей.