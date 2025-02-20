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Джимми Батлер ответил, как относится к «Майами Хит» после ухода

Джимми Батлер ответил, как относится к «Майами Хит» после ухода
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35-летний популярный американский лёгкий форвард калифорнийского «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер ответил, как относится к флоридской команде «Майами Хит» после ухода.

«У меня к ним только любовь. Я был в окопах «Майами» на протяжении последних шести сезонов. Я люблю этих ребят. Это отличная команда. К сожалению, всё закончилось не так, как мы все надеялись, но это часть бизнеса. Я не могу сказать ничего плохого об этой организации», — приводит слова Батлера портал Fadeaway World.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер к настоящему моменту принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 17,6 очка, делал 5,5 подбора и отдавал 5,3 передачи.

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