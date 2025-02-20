Игроки «Денвера» во главе с Уэстбруком спели песню в честь 30-летия Николы Йокича

19 февраля 2025 года сербский звёздный форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, выступающий за клуб «Денвер Наггетс», праздновал своё 30-летие, с чем его на тренировке и поздравили одноклубники.

Расселл Уэстбрук и партнёры по «Наггетс» спели песню для Йокича.

Йокич является единственным игроком в истории североамериканской лиги, который до достижения отметки в 30 лет набрал следующие показатели: 17 500+ очков, 8500+ подборов и 5500 передач.

Сербский баскетболист на драфте НБА 2014 года был выбран под общим 41-м номером командой «Денвер Наггетс». За это время он стал чемпионом лиги (2023) и самым ценным игроком финала (MVP), трижды становился MVP регулярного сезона (2021, 2022 и 2024), а также семь раз принимал участие в Матче звёзд НБА.