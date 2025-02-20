Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игроки «Денвера» во главе с Уэстбруком спели песню в честь 30-летия Николы Йокича

Игроки «Денвера» во главе с Уэстбруком спели песню в честь 30-летия Николы Йокича
Аудио-версия:
Комментарии

19 февраля 2025 года сербский звёздный форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, выступающий за клуб «Денвер Наггетс», праздновал своё 30-летие, с чем его на тренировке и поздравили одноклубники.

Расселл Уэстбрук и партнёры по «Наггетс» спели песню для Йокича.

Йокич является единственным игроком в истории североамериканской лиги, который до достижения отметки в 30 лет набрал следующие показатели: 17 500+ очков, 8500+ подборов и 5500 передач.

Сербский баскетболист на драфте НБА 2014 года был выбран под общим 41-м номером командой «Денвер Наггетс». За это время он стал чемпионом лиги (2023) и самым ценным игроком финала (MVP), трижды становился MVP регулярного сезона (2021, 2022 и 2024), а также семь раз принимал участие в Матче звёзд НБА.

Материалы по теме
Дюрант — о слухах об обмене из «Санз»: когда не оправдываем ожиданий — кто-то должен уйти
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android