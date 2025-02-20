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Дончич совершил пять потерь в первые шесть минут матча с «Хорнетс»

Дончич совершил пять потерь в первые шесть минут матча с «Хорнетс»
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25-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», совершил пять потерь в первые шесть минут матча с «Шарлотт Хорнетс» (97:100), который стал первой игрой в североамериканской лиге после перерыва на Матч звёзд.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 100
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Хатимура - 17, Дончич - 14, Финни-Смит - 12, Хэйс - 8, Ривз - 8, Винсент - 6, Вандербилт - 3, Кнехт - 3, Реддиш, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 29, Болл - 27, Смит - 12, Уильямс - 10, Карри - 10, Джеффрис - 5, Грин - 4, Салон - 3, Нуркич, Диабате, Пэйтон, Гибсон

За первые шесть минут встречи Дончич записал на свой счёт два очка, три подбора, две передачи при пяти потерях. По итогам матча у Луки дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов, а также восемь передач. Примечательно, что за остальное игровое время, которое составило 33+ минуты, Дончич совершил всего одну потерю, которых стало шесть.

Это был третий матч Луки в составе «озёрников» и его второе поражение за калифорнийцев. В дебютном матче «Лейкерс» обыграли «Юту Джаз», а потом им уступили.

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