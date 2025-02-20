Дончич совершил пять потерь в первые шесть минут матча с «Хорнетс»

25-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», совершил пять потерь в первые шесть минут матча с «Шарлотт Хорнетс» (97:100), который стал первой игрой в североамериканской лиге после перерыва на Матч звёзд.

За первые шесть минут встречи Дончич записал на свой счёт два очка, три подбора, две передачи при пяти потерях. По итогам матча у Луки дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов, а также восемь передач. Примечательно, что за остальное игровое время, которое составило 33+ минуты, Дончич совершил всего одну потерю, которых стало шесть.

Это был третий матч Луки в составе «озёрников» и его второе поражение за калифорнийцев. В дебютном матче «Лейкерс» обыграли «Юту Джаз», а потом им уступили.