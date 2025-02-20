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Яннис Адетокунбо: «Милуоки» придётся выгнать меня, если захотят обменять в другой клуб

Яннис Адетокунбо: «Милуоки» придётся выгнать меня, если захотят обменять в другой клуб
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30-летний греческий тяжёлый форвард клуба «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо объяснил, в каком случае будет готов покинуть команду.

«Не думаю, что когда-либо напишу сообщение руководству с просьбой об обмене, я не такой парень. Им придётся выгнать меня [если захотят обменять]. Тем не менее НБА — это бизнес. Если бы меня обменяли, то я бы сообщил об этом своей семье и выполнил всё, что будет необходимо», — приводит слова Адетокунбо портал Fadeaway World.

Напомним, в текущем сезоне НБА греческий атлет принял участие в 41 игре. В среднем за встречу Адетокунбо набирает 31,8 очка, делает 12,2 подбора и отдаёт 5,9 передачи.

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