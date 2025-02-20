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Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» выкупил контракт, чтобы присоединиться к лидеру Востока

Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» выкупил контракт, чтобы присоединиться к лидеру Востока
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31-летний американский и черногорский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» на позиции атакующего защитника, Джавонт Грин выкупил контракт у клуба, сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Джавонт Грин договорился о выкупе контракта с «Пеликанс» и планирует подписать контракт с «Кливленд Кавальерс», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

С 2015 года Грин выступал в различных европейских командах, начав свой путь с третьего дивизиона Испании. Последней его командой в Европе стал немецкий «Ратиофарм Ульм», который он покинул в 2019 году и присоединился к «Бостон Селтикс».

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