25-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, играющий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес», на тренировке коллектива перед матчем с «Шарлотт Хорнетс» одержал победу в игре H-O-R-S-E (в России называется «К-О-З-Ё-Л»), заставив своих партнёров — Леброна Джеймса и Дориана Финни-Смита — и тренерский штаб отжиматься.

На кадрах запечатлены последние моменты игры, в которых участники должны были попасть с центра площадки, что сделал лишь один Лука Дончич.

Минувшей ночью калифорнийский клуб уступил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 97:100. Словенский защитник совершил пять потерь в первые шесть минут матча.