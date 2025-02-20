Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич обыграл Леброна на тренировке, и Джеймсу пришлось отжиматься

Лука Дончич обыграл Леброна на тренировке, и Джеймсу пришлось отжиматься
Комментарии

25-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, играющий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес», на тренировке коллектива перед матчем с «Шарлотт Хорнетс» одержал победу в игре H-O-R-S-E (в России называется «К-О-З-Ё-Л»), заставив своих партнёров — Леброна Джеймса и Дориана Финни-Смита — и тренерский штаб отжиматься.

На кадрах запечатлены последние моменты игры, в которых участники должны были попасть с центра площадки, что сделал лишь один Лука Дончич.

Минувшей ночью калифорнийский клуб уступил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 97:100. Словенский защитник совершил пять потерь в первые шесть минут матча.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 100
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Хатимура - 17, Дончич - 14, Финни-Смит - 12, Хэйс - 8, Ривз - 8, Винсент - 6, Вандербилт - 3, Кнехт - 3, Реддиш, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 29, Болл - 27, Смит - 12, Уильямс - 10, Карри - 10, Джеффрис - 5, Грин - 4, Салон - 3, Нуркич, Диабате, Пэйтон, Гибсон
Материалы по теме
Дончич совершил пять потерь в первые шесть минут матча с «Хорнетс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android