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Звезда «Индианы» спросил у Джоэла Эмбиида, присоединится ли он к «Пэйсерс»

Звезда «Индианы» спросил у Джоэла Эмбиида, присоединится ли он к «Пэйсерс»
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24-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Индиана Пэйсерс», Тайриз Халибёртон во время Олимпийских игр — 2024 в Париже пытался узнать у звёздного форварда «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида о присоединении к составу «Пэйсерс».

«Безумие! Я никогда бы предпочёл не уходить из «Филадельфии», — сказал Эмбиид в документальном фильме Netflix о победе сборной США по баскетболу на Олимпиаде, отвечая Халибёртону.

Журналист Джастин Марвилл рассказал, что Тайриз побеседовал с практически всеми товарищами по сборной для обсуждения их перехода в «Индиану».

Согласно изданию The Athletic, Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош сблизились во время Олимпиады 2008 года и в 2010-м объединились в «Майами», а Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Андре Игуодала аналогично сдружились во время чемпионата мира — 2010.

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