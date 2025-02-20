Игрок НХЛ Сергачёв: в Юте до сих пор помнят Кириленко, АК-47 в почёте

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» Михаил Сергачёв рассказал, что в штате Юта до сих пор помнят и ценят бывшего игрока одноимённого клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко.

— Вы сходили на матч «Юты Джаз». НБА — прикольная лига?

— Я раньше ходил на НБА, когда Тимофей Мозгов приглашал меня в Орландо. Ездили, смотрели, тоже на корте сидели… Я даже не знал, что баскетболисты так много бьются друг об друга. Я думал, это бесконтактный, не особо силовой вид спорта. А на самом деле это физически очень тяжёлый спорт. Там нужно бегать 48 минут, плюс ещё в кольцо бросать, блоки ставить, перехваты делать.

— Андрея Кириленко там ещё помнят?

— Конечно. АК‑47 в почёте. Кстати, Кириленко же прилетал, по‑моему, в Солт‑Лейк‑Сити прошлым летом. Он сказал, что владелец хоккейной и баскетбольной «Юты» очень ценит легенд клуба, которые закончили карьеру. Постоянно их зовёт на разные мероприятия, вечера устраивает. Так что Кириленко там любят, — приводит слова Сергачёва портал «Матч ТВ».

Кириленко выступал за «Юту Джаз» с 2001 по 2011 года.