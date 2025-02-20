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Лука Дончич прокомментировал своё неудачное выступление в матче с «Шарлотт Хорнетс»

Лука Дончич прокомментировал своё неудачное выступление в матче с «Шарлотт Хорнетс»
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25-летний словенский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал своё неудачное выступление в матче с «Шарлотт Хорнетс». Матч состоялся сегодня в Лос-Анджелесе и завершился победой «Хорнетс» со счётом 100:97.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 100
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Хатимура - 17, Дончич - 14, Финни-Смит - 12, Хэйс - 8, Ривз - 8, Винсент - 6, Вандербилт - 3, Кнехт - 3, Реддиш, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 29, Болл - 27, Смит - 12, Уильямс - 10, Карри - 10, Джеффрис - 5, Грин - 4, Салон - 3, Нуркич, Диабате, Пэйтон, Гибсон

«Мне нужно время на адаптацию. Я был не в духе, особенно после первых пяти потерь в матче. Такого не должно быть. Мне никогда раньше не приходилось пропускать так много времени в карьере, так что для меня это новый опыт», — приводит слова Дончича портал Basket News.

В матче с «Хорнетс» Дончич набрал 14 очков, сделал 11 подборов, а также отдал восемь передач.

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