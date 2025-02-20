25-летний словенский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал своё неудачное выступление в матче с «Шарлотт Хорнетс». Матч состоялся сегодня в Лос-Анджелесе и завершился победой «Хорнетс» со счётом 100:97.

«Мне нужно время на адаптацию. Я был не в духе, особенно после первых пяти потерь в матче. Такого не должно быть. Мне никогда раньше не приходилось пропускать так много времени в карьере, так что для меня это новый опыт», — приводит слова Дончича портал Basket News.

В матче с «Хорнетс» Дончич набрал 14 очков, сделал 11 подборов, а также отдал восемь передач.